Martina Rosucci, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso un messaggio alla vigilia dell'esordio in campionato: "Giocare nella Juventus mi ha insegnato che ogni singola partita va giocata come se fosse una finale, come se fosse l’unica e l’ultima della tua vita. Domani inizierà il 5 campionato con questa maglia e abbiamo fame come se fosse il primo. Conosciamo un modo solo: INSIEME"