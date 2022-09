Ai microfoni di Juventus Tv, Martinaha commentato il pareggio 3-3 subito in rimonta dall'Inter: "Il mister ci aveva avvertito nell’intervallo che la partita non era chiusa, ma non siamo state abbastanza mature. Non possiamo permettere che una partita in cui siamo 2-0 si riapra, serve da parte nostra uno step in più, appunto, sull’aspetto della maturità. Questa è una partita che ci deve servire da lezione, per capire una volta di più che il calcio non perdona e che mai come quest’anno bisogna giocare tutte le sfide come fossero delle finali. Io in difesa? Sono come sempre a disposizione per la Juve, qualsiasi sia il lavoro che devo fare".