Martinaospite de La7 prima della gara tra Juventus Women e Roma. Le sue parole:- "Siamo agli sgoccioli, sicuramente è uno scontro diretto decisivo. Ce ne sono stati altri ma i punti sono fondamentali, oggi è uno sparti acque importantissimo per rimanere nella corsa Scudetto"."Martedì quello che è successo rimane nelle mura di Vinovo. Quello che avete visto tutto è che siamo andate in difficoltà ma l'abbiamo riaperta, abbiamo fatto la Juve e abbiamo dimostrato di ribaltare un 3-0 e non è scontato. Sono orgogliosa di quanto fatto, in svantaggio come lo siamo nella corsa Scudetto il fino alla fine può servire. Siamo lì, le mie compagne faranno di tutto"."Soffro tanto a non poter essere al Tre Fontane che mi porta fortuna. Soffro a non stare accanto alle mie compagne. Gli scontri diretti sono le partite che amo di più. Il destino mi ha riservato questo, sto accanto alle mie compagne dando l'aiuto che non sempre da dentro si riesce a vedere, sono disponibile da fuori"."Il nostro primo avversario siamo noi stesse, abbiamo sbagliato qualche scontro di bassa classifica, perdonatemi il termine. Con la Roma su due scontri in campionato abbiamo vinto. Penso che sia la nostra esperienza nel giocare partite secche che siamo state abituate a vincere. Fino ad oggi è stato cosi, anche in questa stagione non brillante le abbiamo battute andata e ritorno. Hanno fatto un campionato perfetto. Io conosco noi, le nostre compagne e so che questi scontri diretti fanno uscire la nostra ferocia"."A me emoziona anche solo allenarmi. Amo il calcio, ogni singolo istante, anche tornare ad allenarmi sarebbe fantastico. Mi sono stupita di come sia andata da difensore centrale. Il centrocampo rimane il centrocampo ma mi sono trovata bene anche in difesa, ho avuto sensazioni di forza che non mi aspettavo. Dove rientrerò non lo so ma non escludo nessuna posizione"."Come sportivi abbiamo il dovere morale di essere d'esempio per chi è più debole o cerca la forza in noi. Essere una calciatrice significa anche questo. Chi seguire oggi? Il centrocampo della Roma è dinamico, non amo fare nomi perchè penso che sia il lavoro di squadra a fare la differenza. Glionna è molto in forma e sono molto legata a lei, sono sempre contenta quando fa bene ma spero sempre non lo faccia contro di noi. La Juve è una squadra compatta, spero non ci sia una che spicchi ma che a fine partita non si riesca a dire chi è la migliore"."Quando ho visto Alex ho sorriso, gliel'ho detto quando l'ho incontrato. Gioco a calcio grazie a lui e tifo Juve grazie a lui. Guardandolo non scorderò mai la sensazione che ho avuto da piccola, volevo essere come lui. Incontrarlo e abbracciarlo è stato bellissimo"."Quello che si mostra non è quello che c'è dentro. Ci sono tante sofferenze nella vita e nel calcio che è una vita in miniatura, l'infortunio per me è una difficoltà. Un momento di grandissima sofferenza ma quel sorriso è un modo di dire che voglio farcela anche questa volta. Non rivedrete più questa foto ma vedrete me in campo, ho questa certezza nel cuore"."La Roma è in vantaggio, meritatamente, ma non ci hanno mai battuto questo anno. Starà a noi riaprire la corsa che non dipende da noi. Poi ci sono quattro scontri diretti".