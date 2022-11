Martinaha parlato ai microfoni di La7 dopo la vittoria in extremis contro il Parma. Queste le sue parole:"Una squadra che ha tirato fuori il cuore. Siamo in un momento difficile perchè non riusciamo a segnare. Ho visto il cuore delle mie compagne e mi ha emozionata. Siamo vive e lo sappiamo"."Arrivavamo dalla sconfitta in Supercoppa, c'era voglia di rivalsa proprio su questo campo. Non riuscire a segnare era una sofferenza, eravamo nervose e avevamo molta rabbia. Oggi volevamo solo i tre punti, faccio i complimenti al Parma che ci ha messo tutto. Noi dobbiamo vincere da qui alla fine ""Non mi nascondo, eravamo in ansia, non è da deboli avere ansia. Non riuscire a vincere ci creava ansia, siamo riuscite a non avere fretta, a creare situazioni da gol, tante. Questi due gol finali spero ci abbiano sbloccato e spero che da qua riparta un'altra Juve"