La calciatrice della Juve Women, Martina Rosucci, ha parlato a margine dell'evento Lombardia regina del calcio femminile, dove si è soffermata su quello che è stato il suo percorso di crescita negli anni.'Io sinceramente non ho mai avuto il sogno di fare la calciatrice. Mi ci sono un po’ ritrovata per caso perché non esisteva il sogno di fare la calciatrice. Adesso secondo me esiste. Da un anno e mezzo possiamo scrivere a fianco alla parola mestiere ‘calciatrice''.