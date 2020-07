Una giornata speciale per la Juventus Women che oggi ha alzato all'Allianz Stadium lo scudetto vinto a tavolino a causa dell'emergenza Covid. Tra i messaggi arrivati c'è anche quello della centrocampista bianconera Martina Rosucci che sui propri canali social ha scritto: ​"​Nessun silenzio è assordante come il nostro boato", utilizzando anche la "parola" scelta dalla società per festeggiare il terzo titolo consecutivo delle ragazze bianconere, cioè Lead3rs. Tre di fila per loro e il 22 si riparte, cercando il quarto titolo italiano consecutivo.