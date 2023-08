Martina Rosucci, giocatrice della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'amichevole odierna all'Allianz Stadium: "Mi sto allenando per tornare, sto correndo ed è una bellissima notizia, spero di farlo il prima possibile con il pallone"."Abbiamo qualcosa da ottenere che abbiamo mancato lo scorso anno. Con l'esperienza dell'anno scorso possiamo trarne benefico.""Ferita aperta, anche dentro di me per non aver partecipato e per come è andata. Ero con le compagne giorno dopo giorno, ho sofferto con loro e con tutti quelli che stanno soffrendo per questa sconfitta pesante. Dovremo rimediare tutti insieme, spero si possano mettere le basi per farlo. "'COLPE' CONDIVISE - "La federazione ci ha messo sempre nelle condizioni di esprimerci al meglio. Ci sono stati sicuramente delle cose, si sono parlati, hanno parlato del futuro e c'è stata apertura. Sono contenta di questo, sono stati fatti errori da parte di ogni componente, delle giocatrici in primis ma anche della federazione, dell'allenatrice ecc.""Le ragazze erano unite, tutti hanno cercato di fare il meglio, non sempre si riesce. Ci vuole riconoscenza, nel 2019 abbiamo raggiunto un risultato straordinario con Milena Bertolini e questo non sarà dimenticato. Per Sara Gama il messaggio era da amica e da compagna di squadra, non commento le scelte tecniche. A me ha fatto male non vedere il capitano, ho incassato anche io questo colpo insieme a lei. Era solo un messaggio di vicinanza più che una critica o polemica".