Martinaha parlato ai microfoni di DAZN dopo- "Sì è andata bene, il mister ha deciso di schierarmi lì ma per me è importante indossare questa maglia, in qualsiasi posizione cerco di dare il 100%. Ero timorosa contro una squadra così forte ma sono contenta".- "Non ci ha ancora parlato, non so cosa dirà ma penso si concentrerà sulla prestazione collettiva che è quello che fa la differenza".- "Eravamo in controllo, abbiamo preso gol nel momento migliore e ci dispiace ma ce la siamo giocata alla pari contro una delle squadre più forti d'Europa"- "Presto per parlarne, ci teniamo tanto: è un punto prezioso ma ci giocheremo tutto al ritorno".