Giustizia è stata fatta per la Juventus Women. Con un ampio vantaggio sulla seconda in classifica (nove punti), pochi giorni fa il Consiglio Federale ha assegnato lo scudetto alla squadra di Rita Guarino, dal momento che la Serie A femminile era stata stoppata. Festa e gioia per tutte le ragazze, celebrate da tutto l’ambiente juventino, che intanto se la spassano al di fuori dei campi dal calcio. Ad allenamenti finiti, molte bianconere si sono ritrovate in spiaggia, come testimoniato su Instagram da Martina Rosucci, centrocampista della Juve Women: “Partitella…? Che 11 stellare! 1-4-2-4 super offensivo”.