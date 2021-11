Esultano anche sui social le ragazze dellaper la larga vittoria ottenuta oggi contro la Lazio. Una vittoria che è la numero 33 consecutiva: cifra impressionante, sottolineata da MartinaCristianae dal capitano Cecilia. "Impegno e continuità, per la vittoria n. 33 consecutiva e un altro clean sheet. Brave tutte!", scrive Salvai. "Dica 33. Felice per tutte le bomber di oggi", il messaggio di Martina Rosucci. E Girelli: "Dottore, che sintomi ha la felicità? Dica 33", la citazione. Scorri la gallery per i vedere i post.