La vittoria per 4-0 rifilata ieri in amichevole alle svizzere della Servette ha alimentato l'ottimismo della Juventus Women in vista della prossima stagione, specialmente se la si somma al tennistico 6-1 inflitto in precedenza alla Florentia San Gimignano. Tutta salute, fisica e psicologica, in vista dell'inizio della Serie A femminile fissato per il 22 agosto. Oggi Martina Rosucci e Maria Alves (quest'ultima autrice ieri di un gol) hanno espresso su Twitter le loro ottime sensazioni, tra benzina nelle gambe e miglioramento continuo...

