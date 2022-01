The joys and emotions upon renewing with Juventus Women!



Catch @10_Smarti's interview on @JuventusTV! #Rosucci2024 — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 20, 2022

Martinaha parlato ai canali ufficiali bianconeri dopo l'annuncio ufficiale del suodi contratto con la. Ecco il suo commento: "Per me è un sogno che continua, poter vestire la maglia della mia città, del mio cuore, ancora fino al 2024, è come se fosse il coronamento di tutti i sacrifici fatti in tutti questi anni... Un coronamento molto più grande, molto di più di quello che potevo pensare per la mia vita".Di seguito il video pubblicato dal club su Twitter: