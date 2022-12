Sfiorare fino all’ultimo l’impresa con le campionesse d’Europa in un girone del genere,con così tanto orgoglio per quanto fatto in questo percorso, fa ancora più male!

Ma non è bastato,nemmeno questa volta…e ora ancora di più dovremo lavorare INSIEME sui dettagli che… pic.twitter.com/XACAIbVTub — Martina Rosucci (@10_Smarti) December 22, 2022

ha parlato dell'eliminazione dai gironi europei: "Sfiorare fino all’ultimo l’impresa con le campionesse d’Europa in un girone del genere, con così tanto orgoglio per quanto fatto in questo percorso, f…e ora ancora di più dovremo lavorare INSIEME sui dettagli che…che mancano… Inutile negare quanto ci mancherai wchampionsleague. Faremo di tutto per riviverti e andare sempre più lontano.in TUTTE le partite di questa competizione".