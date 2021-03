Dopo quasi due anni, la Juventus Women è uscita ieri sconfitta contro una squadra italiana. Ad avere la meglio è stata la Roma per 2 a 1, nel corso dell'andata di semifinale di Coppa Italia femminile. Nonostante la sconfitta, però, la squadra bianconera ha avuto il merito di riuscire a segnare un gol fuori casa che tiene la compagine di Guarino ancora in gioco per quel che riguarda il discorso qualificazione. A suonare la carica ci ha pensato una delle figure più carismatiche dello spogliatoio, Martina Rosucci che ha commentato: "FINE PRIMO TEMPO". Rimandando la sfida alla partita di ritorno.