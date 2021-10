Così Martina Rosucci in un video promozionale delle Women bianconere: "Non ho mai creduto nelle favole,A volte mi fermo a pensare a cosa voglia dire la mia vita di ogni giorno, non solo nel calcio ma in generale. Pensando al calcio, il fatto di ritrovarmi proprio ad avere il sogno di giocare nella Juventus e ora poter giocare in Champions League nel mio stadio. Nulla di più grande per me!"