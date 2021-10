Martina Rosucci ai microfoni di JTV ha commentato la sconfitta per 2-1 della Juventus Women col Chelsea in Champions League: "Sono orgogliosissima, abbiamo fatto una partita attenta e di cuore, avendo anche qualche chance in più rispetto a loro. Ci hanno punito per un paio di errore, e mi spiace che nel loro secondo gol c'era un fallo netto nella nostra metà campo. Il calcio però è questo e sono orgogliosa di questo risultato contro una delle squadre più forti d'Europa. Ora ci manca solo il cinismo, in Europa le occasioni sono poche e bisogna sfruttarle. E mantenere l'attenzione altissima per 95 minuti perché al primo errore ti puniscono. Abbiamo comunque dimostrato di poter essere una squadra europea. Questo match è una presa di posizione incredibile e un punto di partenza: affrontiamo un altro calcio e possiamo fare grandi cose. L'atmosfera dell'Allianz Stadium ti aiuta tanto. I cori, il boato... sensazione bellissima, non te ne accorgi a volte quando giochi ma è bellissimo!"