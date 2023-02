Martina #Rosucci al JMedical per gli accertamenti dopo l’infortunio al ginocchio destro pic.twitter.com/NgtT11PLev — ilbianconero (@ilbianconerocom) February 27, 2023

'Ha avuto qualcosa al ginocchio, valuteremo e speriamo che sia tutto ok'. Così Joe Montemurro sull'infortunio subito da Martinadurante Juventus Women-Parma. La centrocampista bianconera si è recata questa mattina alper accertamenti di rito, che daranno una strada definitiva per il rientro.Rosucci in questa stagione stava trovando discreta continuità; il problema al ginocchio è datato, in passato ha già avuto un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro, perdendo buona parte della stagione. Stringe denti e dita, Martina: la speranza è che possa essere soltanto una fase di passaggio.Dopo l'ingresso verso le 8 del mattino, Rosucci è uscita intorno alle 10, accompagnata da alcune compagne di squadra. Tra queste, Bonansea, Caruso e Cantore; c'è anche una vecchia conoscenza della Juve Women come Michela Franco.