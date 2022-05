Martina Rosucci ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria del quinto scudetto consecutivo da parte della Juventus Women. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono molto felice ed emozionata. Cinque scudetti di fila non li aveva mai vinti nessuno in Italia. Esserne parte, con la squadra della mia città, mi riempie di orgoglio. Quest’anno abbiamo cambiato guida. È stato un percorso ricco di emozioni. Abbiamo tenuto tutto vivo insieme a Coppa Italia e Champions. Abbiamo perso solo una partita ma eravamo sicure di arrivare fino in fondo. Lo dedico a noi".