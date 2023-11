Le parole dinel post Juve Women-Roma:CARATTERE – Da questo punto di vista siamo cresciute tanto. Una cresciuta continua che dobbiamo avere è un aspetto importante per giocare ad alto livello. Dobbiamo sempre alzare l’asticella e la gara di oggi l’ha dimostrato.SCUDETTO – Facile? Non c’è nulla, ci sono tante partite da giocare. Il campionato non finisce nella regular season, in mezzo abbiamo la Champions. Le partite sono tante, abbiamo una rosa importante che dobbiamo usare al massimo. Il campionato si sta elevando.CHAMPIONS – Abbiamo un girone complicato, ma ci dà motivazione e stimolo, affrontiamo tre big europee.PARTITA – Siamo state concentrate tantissimo su di noi. L’abbiamo vinta in settimana, sono rientete le ragazze dalla nazionale con Bartoli infortunata, le altre rientrate dopo viaggi intercontinentali. Scegliamo di non fare la rifinitura sabato. Sia lo staff è stato bravo, le ragazze grande disponibilità, Minami questa notte è stata male e questa mattina abbiamo avuto dei problemi. L’abbiamo vinta nel non pensare alle notizie ma solo sulla nostra squadra. Noi abbiamo scelto di non parlare e abbiamo pensato ad allenarci. Abbiamo fatto una partita intelligente e matura.