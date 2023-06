Una finale è sempre una finale, la Juventus Women di Joe Montemurro oggi sfida nuovamente la Roma nella finale di Coppa Italia allo stadio Arechi di Salerno. Le bianconere alla ricerca del successo per l'unico trofeo stagionale ancora in palio, la Roma per cercare di centrare l'impresa del "triplete". Squadre in campo alle 16.30.Peyraud-Magnin, Gama, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. All. MontemurroA disp: Aprile, Nilden, Simon, Lenzini, Duljan, Pedersen, Cernoia, Nyström, Cantore.Roma Women: in attesa