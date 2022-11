La prima finale della stagione dellaWomen, un trofeo in palio: laItaliana. A Parma si gioca la gara contro la. Giallorosse ancora con un pizzico di amaro in bocca per la sconfitta rimediata lo scorso maggio nella finale di Coppa Italia, bianconere reduci dalla vittoria contro la Fiorentina che ha tolto alle viola la vetta della classifica. Una gara secca ed il primo obiettivo stagionale delle bianconere: aggiudicarsi il trofeo.Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Sembrant, Salvai, Boattin; Caruso, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, BeerensteynA disposizione: Aprile, Forcinella, Lundorf, Duljan, Zamanian, Cernoia, Rosucci, Cantore, BonfantiniRoma Women (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Wenninger, Giugliano, Greggi, Serturini, Andressa, Haavi, Giacinti.A disposizione: Lind, Cinotti, Landstrom, Ciccotti, Glionna, Haug, Ferrara, Kollmats, Lazaro