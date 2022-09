Torna in campo la Juventus Women dopo il pareggio casalingo contro l'Inter dell'ex Rita Guarino. Un'altra gara ostica quella che attende le bianconere a Vinovo, l'avversario è la Roma degli ex Alessandro Spugna e Benedetta Glionna. Giallorosse a quota sei punti in campionato, due in più delle bianconere che ora devono inseguire.IL TABELLINOMarcatrici: 53' Cernoia (J)Juventus Women - (4-3-3) Peyraud-Magnin; Nilden, Rosucci, Salvai (58' Lenzini), Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Cernoia; Bonfantini, Girelli, Beerensteyn. All. Joe MontemurroA disposizione: Aprile, Cantore, Lundorf, Grosso, Zamanian, Duljan, Arcangeli, Forcinella, LenziniAS Roma Women: ROMA (4-3-3) - Ceasar; Minami, Di Guglielmo (21' Landstrom), Andressa (65' Serturini), Giacinti; Giuliano, Haavi, Bartoli; Glionna (65' Cinotti), Greggi, Wnninger. All. Spugna.A disposizione: Lind, Cinotti, Landstrom, Serturini, Haug, Bergersen, Kollmats, Lazaro, Zannini.Ammonite: Girelli, Giugliano, CernoiaEspulsa: Giugliano65' - ESPULSA GIUGLIANO per doppia ammonizione, Roma in 1058' - Cambia la Juve, richiamata Salvai, spazio a Lenzini53 ' - GOL JUVE CERNOIA prova il cross ma la palla prende un effetto particolare e supera Ceasar52' - TRAVERSA GIRELLi, la numero 10 servita da Caruso calcia a giro ma trova l'opposizione della traversa a Ceasar battutaINTERVALLO46' - Primo tiro Juve con Girelli che calcia dal limite ma è fuori dallo specchio45' - Si fa vedere Girelli è troppo lungo29' - Ancora la Roma con l'imbucata di Andressa per Haavi che non imprime forza al pallone, facile preda di PPM20' - Infortunio Di Gugliemo che resta a terra dopo un fallo di Bonfantini, entra al suo posto Landstrom10' - Occasione della Roma con Giugliano che serve in profondità Giacinti ma è in fuorigioco9' - Si fa avanti anche la Juve con Caruso che vince un rimpallo contro la difesa della Roma e si trova davanti a Ceasar, risponde bene l'estremo difensore in presa sicura6'- Tentativo della Roma con la ex Glionna che prova la conclusione dal limite dell'area, risposta di piedi di PPM5' - Ci prova la Roma con Glionna che salta Boattin e serve Andressa in profondità, esce bene Peyraud-MagninCALCIO D'INIZIO