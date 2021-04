1









Si disputa oggi il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus Women e Roma. All'andata le giallorosse sorpresero le bianconere, vincendo la partita con il risultato di 2 a 1. Un importantissimo gol in trasferta di Lina Hurtig tiene a galla la squadra di Guarino che, tra le mura amiche, avrà l'opportunità di ribaltare il risultato e raggiungere il Milan in finale.



IL TABELLINO



Juventus Women-Roma: 1-0



Marcatrici: (Pedersen 18')



Juventus Women (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Cernoia, Girelli, Hurtig. A disp. Bacic, Soggiu, Giordano, Salvai, Lundorf, Zamanian, Maria Alves, Staskova, Bonansea​. All. Guarino

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Erzen, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Bernauer; Thomas, Andressa, Serturini; Lazaro. A disp. Pipitone, Ghioc, Corrado, Pettenuzzo, Erzen, Severini, Banusic, Massa, Corelli​. All. Bavagnoli



Ammonizioni: (Hurtig (J) 27', Swaby (R) 32')



Arbitro: ​Sig. Andrea Colombo della sezione di Como



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



32' - Gama tenta la rovesciata in area ma impatta male il pallone da ottima posizione



31' - Palla gestita male dalla difesa giallorossa, Girelli non riesce ad arrivare sul pallone per l'anticipo tempestivo di Ceasar



20' - OCCASIONE JUVE, Caruso dribbla la difesa giallorossa e dà vita ad un'azione offensiva che viene murata più volte dalle calciatrici giallorosse



18' - GOL JUVENTUS, Pedersen di testa! Cross in mezzo di Caruso, la centrocampista si inserisce in mezzo e con precisione piazza il pallone all'incrocio dei pali



16' - Tiro dalla distanza di Cernoia, brava Ceasar a piegarsi nell'angolo e parare



14' - Bella azione della Juve, con Rosucci che imbuca per Hurtig, l'attaccante mette nel mezzo ma nessuna bianconera arriva a chiudere e finalizzare



5' - OCCASIONE ROMA, azione personale di Serturini, sulla conclusione Boattin respinge due volte sulla linea di porta



2' - OCCASIONE JUVE, Hurtig riceve in area, prova a incrociare il tiro ma Ceasar risponde di piede



1' - Il sig. Colombo fischia l'inizio del match!