1









Scendere in campo pochi giorni dopo aver sfiorato un'impresa storica come quella contro il Lione non è semplice. Inoltre, oggi la Juventus Women affronta un'avversaria ostica come la Roma che, nonostante una classifica non brillante, ha ottime individualità e ha le capacità per mettere in crisi le bianconere. Dalla consapevolezza di aver accorciato le differenze con le migliori d'Europa, però, deve arrivare la carica che può compensare le scorie - fisiche e mentali - che sicuramente saranno rimaste nelle calciatrici. L'obiettivo della squadra di Rita Guarino, quindi, è uno solo: vincere e mettere a segno la decima vittoria consecutiva in campionato.



IL TABELLINO



Juventus Women-Roma: 3-1



Marcatrici: (Girelli 12', Sembrant 25', Serturini 27', Girelli 36')



Juventus Women (4-3-3): Giuliani; Lundorf, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli (Zamanian 46'), Rosucci; Maria Alves, Girelli, Bonansea (Hurtig 46'). A disp. Bacic, Hyyrynen, Gama, Cernoia, Staskova, Giordano, Berti. All. Guarino

Roma (4-3-3): Ceasar; Soffia (Erzen 46'), Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Giugliano, Ciccotti; Bonfantini (Thomas 46'), Lazaro, Serturini. A disp. Baldi, Corrado, Ohale, Hegerberg, Severini, Corelli, Landa. All. Bavagnoli



Ammonizioni: (Soffia (R) 9', Ciccotti (R) 20', Boattin (J) 48', Giugliano (R) 56')



Arbitro: Sig.ra Ferrieri Caputi di Livorno



La diretta testuale su ilbianconero.com:



69' - Bartoli calcia dentro l'area, di nuovo brave le bianconere ad opporsi al tiro e respingere



68' - Conclusione pericolosa delle giallorosse dentro l'area della Juve, la difesa mura il tiro



61' - Batti e ribatti nell'area bianconera, il pallone arriva tra i piedi di Andressa che dal limite dell'area calcia alto



55' - Tiro dal limite dell'area di Rosucci che si alza sopra la traversa



53' - Tiro dalla distanza di Zamanian che finisce fuori misura



46' - Inizia il secondo tempo



INTERVALLO



44' - Tiro-cross di Bartoli che agita l'esterno della rete e dà solo l'illusione del gol



42' - Tiro a giro dalla distanza di Rosucci, il pallone si abbassa quando ha già oltrepassato la traversa



36' - GOL DELLA JUVE, ancora da calcio d'angolo, terzo tempo perfetto di Girelli che svetta in alto e segna il 3 a 1



27' - GOL DELLA ROMA, palla persa in mezzo dalle bianconere, sulla ripartenza il pallone arriva a Serturini che dal lato sinistro infila Giuliani sul secondo palo



25' - GOL DELLA JUVE, ancora calcio d'angolo, palla che carambola sui piedi di Sembrant che da pochi metri è brava e fredda a piazzare il pallone in rete



24' - GIrelli da calcio d'angolo salta più in alto di tutte in area, palla indirizzata all'incrocio ma Ceasar è brava a parare



21' - Discesa sulla sinistra di Serturini che arriva sul fondo e mette in mezzo una palla pericolosa che, però, viene fermata da Giuliani



20' - Azione personale di Bonansea che parte dalla sinistra per accentrarsi, dribblare un'avversaria e lasciare partire un tiro che si alza di poco sopra la traversa



14' - Maria Alves prova a partire in contropiede dalla propria metà campo, sulla trequarti giallorossa è brava Soffia a stoppare l'azione



12' - GOL DELLA JUVENTUS, Girelli mette ancora una volta la firma! Caruso si inserisce in area, palla in mezzo rasoterra, Girelli è più lesta di tutte al limite dell'area piccola a calciare e segnare



6' - Andressa dalla lunga distanza, il pallone è facile preda di Giuliani



3' - OCCASIONE PER LA JUVE, calcio di punizione calciato in area, sul batti e ribatti arriva Sembrant ma il suo tiro viene murato a un metro dalla linea di porta



0' - Dopo il minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Rossi, fischio d'inizio a Vinovo, parte la sfida tra Juve Women e Roma