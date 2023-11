SEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO

Il primo big match a Biella. LaWomen ospita la Roma per una gara che come sempre ha un sapore speciale. Le due teste di serie del campionato italiano si sfidano per la prima volta in questa stagione. La Juventus dovrà certamente rinunciare a Sara Bjorkalle prese con la febbre e a Federicacon un problema al piede. Nella Roma out il capitano Elisaed Annamaria. Chi invece ci sarà è Barbara. Una sfida al vertice tutta da assaporare.IL TABELLINOMarcatrici: 27' Giugliano (R)Juventus Women (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Boattin, Cascarino, Salvai, Nilden; Caruso, Grosso; Bonansea, Garbino, Beerensteyn; Girelli. A disp. Aprile, Gama, Toniolo, Nystrom, Cantore, Palis, Thomas, Bellucci, Sembrant. All. MontemurroRoma(4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Linari, Aigbogun; Giugliano, Kumagai, Greggi; Haavi, Giacinti, Viens. A disp. Korpela, Carbonero, Ciccotti, Glionna, Latorre, Tomaselli, Feiersinger, Kramzar, Pellegrino. All. SpugnaArbitro: Mirabella di NapoliAmmonite: Di Guglielmo (R), Garbino (J), Viens (R)INTERVALLO46'- Ci prova ancora la Juve con la conclusione di Grosso da posizione defilata, alta41'- Ammonita Viens della Roma per un calcio ai danni di Boattin, staff medico in campo per la 13 bianconera39'- Beerensteyn salta Di Guglielmo e Minami e libera la conclusione, palla alta sopra la traversa38'- Haavi è una spina nel fianco sinistro della Juventus. Salta Nilden e prova la conclusione da posizione defilata, di poco fuori34'- Caruso batte corta la punizione per Boattin che serve in profondità Girelli, la numero 10 prova il colpo di testa ma il pallone esce di poco al lato30'- La Juve prova la reazione, Girelli prova la conclusione dal limite dell'area ma non riesce a imprimere forza27'- GOL ROMA, Havvi in velocità da destra salta la difesa della Juventus e crossa, Boattin respinge sulla linea ma trova la testa di Giugliano che appoggia in porta23'- Traversa colpita da Giugliano da una punizione dai 30 metri22'- Ammonita Garbino per un fallo ai danni di Giugliano21'- Viens lancia per Giacinti che si trova a tu per tu con PPM e prova il pallonetto14'- Ci prova Grosso dal limite dell'area, palla abbondantemente larga12'- Ammonita Di Guglielmo per aver fermato una ripartenza di Beerensteyn6'- Super occasione per la Roma con Viens che scappa dietro a Boattin e si trova a tu per tu con Peyraud-Magnin che respinge la conclusione in angolo5'- Occasione Juve con la sponda di Girelli per Garbino che prova la conclusione a giro, in due tempi CeasarCalcio d'inizioMinuto di silenzio per onorare le vittime della regione Toscana