L'ultima gara di questa Serie A, l'ultima gara contro le campionesse d'Italia della Roma che hanno strappato lo scettro alla Juventus Women. Juve-Roma non è mai una gara contro le altre ma una di quelle dal sapore speciale anche quando in palio non c'è quasi nulla. Le due squadre si affronteranno ancora nella finale di Coppa Italia il prossimo 4 giugno per l'ultimo trofeo stagionale in palio. Alessandro Spugna per l'occasione ha scelto di non convocare Elisa Bartoli, Emma Lind, Elena Linari, Andressa Alves, Valentina Giacinti e Emilie Haavi.IL TABELLINOMarcatrici: 16' Nystrom (J), 23' Girelli (J), 41' Cernoia (J), 54' Cantore (J), 70' Minami (R), 75' Roman (R), 79' Pedersen (J)Juventus Women (4-3-3): Aprile (74' Forcinella); Simon (59' Sembrant), Lenzini, Salvai, Nilden; Caruso (74' Grosso), Pedersen, Cernoia (65' Gunnarsdottir); Cantore, Girelli (65' Duljan), Nystrom. A disp. Gama, Boattin, Beerensteyn, Bonansea. All. MontemurroRoma (3-5-1-1): Ohrstrom; Bergersen, Kollmats, Minami; Selerud (46' Serturini), Cinotti, Losada, Ciccotti, Landstrom; Kramzar (46' Glionna); Roman A disp. Ceasar, Di Guglielmo, Giugliano, Greggi, Wenninger, Petrara, Pellegrino. All. SpugnaArbitro: Andreano di Prato79'- GOL JUVE Pedersen alla sua ultima apparizione a Vinovo si inserisce bene su un cross di Cantore, da due. passi appoggia in porta75'- GOL ROMA con Roman Haug che calcia dal limite e supera Forcinella70'- GOL ROMA da un cross svetta Minami ed accorcia le distanze65'- Esce Cernoia tra gli applausi di tutti i presenti a Vinovo: giocatrici e tifosi58'- Ci prova ancora la Roma con la conclusione di Glionna da posizione defilata, respinge Aprile54'- GOL JUVE rete bellissima di Sofia Cantore che dal limite dell'area con il destro calcia forte e dove Ohrstrom non può arrivare46'- Via alla ripresaINTERVALLO41'- GOL JUVE Simon si procura una punizione dal limite, al tiro va la specialista Cernoia che con una pennellata supera Ohrstrom per il tris, grande esultanza per la numero 7 abbracciata dalle compagne38'- Super imbucata di Nystrom per Cantore che a tu per tu con Ohrstrom calcia ma respinge l'estremo difensore giallorosso34'- La Roma ad un passo dall'accorciare le distanze, cross di Bergersen per Cinotti che controlla e calcia ma sfiora l'incrocio dei pali31'- Grandissima azione di Simon dalla destra che prova la conclusione ma la palla è altaCOOLING BREAK23'- GOL JUVE, la difesa della Roma perde una palla pericolosa nella propria area di rigore, viene riconquistata da Cristiana Girelli che lascia partire una conclusione a giro che si spegne nell'angolino, super gol di Girelli17'- Caruso ad un passo dal raddoppio, va via a Minami e prova la conclusione, di pochissimo al lato16'- GOL JUVE con il gran controllo di Nystrom che lascia partire una conclusione dal limite dell'area che finisce alla destra di Ohrstrom, imparabile11'- Traversa della Roma con la conclusione da fuori di Ciccotti, toccata anche da AprileCALCIO D'INIZIO