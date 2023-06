Si è conclusa pochi istanti fa la finale dellatra lae la, terminata con la vittoria delle bianconere per 1-0, grazie alla rete segnata nei minuti di recupero da Barbara Bonansea. Ecco di seguito tutti i voti delle calciatrici allenate da Montemurro.PEYRAUD-MAGNIN 6,5 - Ottima gara quella della francese, sia nel dirigere la propria difesa, ma anche nello sventare le conclusioni avversarie. Importante per il risultato la parata sulla conclusione di Giugliano nella ripresa.GAMA 6,5 - Gara giocata con grande dinamismo e 'cattiveria' agonistica quella di Sara Gama. Inesauribile sulla corsia di destra, dove spinge in fase di possesso e sbarra la strada alle avversarie ogni volta che c'è da difendere.SALVAI 6 - Gran lavoro svolto dalla coppia centrale di difesa, senza sbavature e imperfezioni.SEMBRANT 6 - Stesso discorso per la sua compagna di reparto, vigile e attenta nel chiudere le avanzate delle giallorosse.BOATTIN 7 - Senza ombra di dubbio la migliore in campo delle ragazze di Montemurro. Partita giocata con grande intensità, ma soprattutto con grande spirito di sacrificio. Perfetta nel reggere gli attacchi della Roma e altrettanto propositiva nel creare manovre di gioco.GROSSO 6 - La sua è stata una gara molto combattuta e nella quale si è sacrificata molto, soprattutto nei duelli in mezzo al campo, dove ha retto benissimo il confrontoCARUSO 6,5 - Partita di grandissimo livello quella di Caruso, che insieme a Gunnarsdottir danno vita alle manovre avvolgenti delle bianconere.GUNNARSDOTTIR 6 - E' stata il fulcro del gioco della Juve. Quasi tutte le manovre di gioco delle bianconere passavano infatti dai suoi piedi, con i quali ha smistato una gran quantità di palloni.BONANSEA 7 - E' stata indubbiamente la protagonista della gara, sia nel bene che nel male. Assolutamente assente nei primi 45 minuti, ma reagisce bene e a 2 minuti dallo scadere trova il gol che regala la Coppa Italia alle bianconere, decidendo così l'incontro e anche la coppa.BEERENSTEYN 6 - Si batte tantissimo contro la difesa avversaria, creando scompiglio e facendo ammonire due giallorosse grazie alla sua rapidità nelle gambe.GIRELLI 5,5 - Gara ardua e molto complicata per Girelli. Gioca spalle alla porta e prova a spaziare sul fronte offensivo, ma senza lasciare un vero e proprio segno.ALL.MONTEMURRO 7 - Tenace nel lasciare in campo una Bonansea apparsa totalmente sottotono, almeno fino al gol, quello che ha regalato la Coppa Italia a Montemurro e a tutta la squadra.NYSTROM 6 - Entra nella ripresa e regge bene il peso dell'attacco, lottando su ogni pallone e contro ogni giocatrice avversaria.LENZINI - S.VCERNOIA - S.V