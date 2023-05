La Juventus Women nell'ultima apparizione stagionale a Vinovo contro la Roma si impone. Il risultato è di 5-2 ma prima una passerella d'onore per le campionesse d'Italia della Roma. Queste le nostre pagelle:Una buona partita, in sicurezza della numero 1. Dal 74'6 incolpevole sul gol subito.Lampi di gioco. Da un suo cross nasce il gol di Girelli, buona gara. Dal 59' Sembrant 6 gara attenta e sufficiente, 99 in maglia Juventus.Ci ha abituati a prestazioni di livello, anche oggi gestisce bene la difesa. Assist per Nystrom che sblocca la gara.Solita gara di grande attenzione, cede la fascia da capitano a Cernoia.La miglior condizione è ancora lontana. Disputa comunque una buona gara, attenta e precisa.La guerriera in mezzo al campo, conquista e imposta. Si muove anche tra le linee con attenzione. Dal 746 ordinata.Ultima partita in quella che è stata la sua casa: Vinovo. Non poteva chiuderla al meglio: con un gol. I tifosi la applaudono e la incitano, lei ricambia con applausi, commozione generale.- Segna, bacia lo stemma, una pennellata con il suo mancino e l'abbraccio delle compagne. Oggi 7 come il suo numero di maglia. Lascia il campo tra gli applausi e se li prende tutti. Dal 65'6 sufficiente.Una rete, corre molto e inventa l'assist al bacio per Pedersen. Finalmente Cantore.Un gol di pregevole fattura, ma poco, pochissimo altro. Dal 65'6 entra ma non al meglio nel vivo del gioco.Ha talento e ce lo mostra oggi. Un super stop e una conclusione notevole con cui sblocca la gara. Usa il fisico, buona gara.Una Juventus che vince e convince, buona prestazione di grinta e orgoglio.