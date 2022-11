Sconfitta ai calci di rigore per la Juventus Women che era riuscita a riportare in parità la gara con una prodezza di Boattin. Dagli undici metri prima Girelli e poi Cantore si fanno ipnotizzare da Ceasar. Queste le nostre pagelle:Qualche imprecisione in occasione della rete del vantaggio giallorosso, poteva fare di più. Dagli undici metri ci prova sempre.Una delle migliori, nel primo tempo non lascia mai spazio a Serturini. Si rende anche protagonista di grandi cavalcate sulla fascia, gran partita. Dal 120'S.V.Sicuramente più sicura rispetto alle ultime prestazioni. Chiude bene gli spazi. Nel primo tempo supplementare molto pericolosa di testa. Realizza anche il calcio di rigoreRinghia su Giacinti. Tiene bene la posizione.La migliore in campo. Un calcio di punizione perfetto con cui regala il pareggio alla Juventus. Ara la corsia di sinistra e non si fa mai sorprendere, ottima gara. Realizza anche il rigoreIl suo apporto alla gara è fondamentale. Nel primo tempo è la migliore della Juventus. Prende parecchi colpi da Andressa e permette alle compagne di rifiatare nei momenti di difficoltà. Dal 65'5 entra bene, lotta su ogni pallone che riceve e nel primo tempo supplementare sfiora la rete. Pesa e tanto l'errore dagli undici metri che regala la Supercoppa alla Roma.Si fa sovrastare in occasione della prima rete della Roma. Nella ripresa sembra recuperare qualcosa ma l'errore pesa. Dal 120'S.V.Non impeccabile. Sufficiente. Forse qualche passaggio sbagliato di troppo. Dal 65'6,5 entra bene in campo, combatte e recupera molti palloni. Una gran conclusione allo scadere del tempo regolamentare.Poteva sicuramente fare di più. Avvia un duello sul piano fisico con i difensori giallorossi. Dal 75'6 non fornisce l'apporto sperato. Combatte ma non basta. Realizza anche il rigore.Solito lavoro sporco, lavora spalle alla porta e ripulisce molti palloni. Fa a sportellate con Linari e Wenninger. Si fa ipnotizzare da Ceasar.Da una sua incursione scaturisce la punizione del pareggio della Juventus. Quando si accende fa paura. Dal 75'spreca un'occasione nitida. Non incide quanto sperato.Primo trofeo stagionale perso, certo ai calci di rigore ma già non può replicare la cavalcata stupenda della scorsa stagione. Il quesito viene spontaneo: giusto far calciare un rigore così pesante a Cantore?