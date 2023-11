La Juventus Women sfida la Roma a Biella, le giallorosse di coach Alessandro Spugna si impongono per 3-1. Queste le nostre pagelle:Non precisa nel primo tempo, legge male qualche situazione. Una bella parata in avvio su Viens.A destra non è il suo ruolo, si vede. Quando torna a sinistra cambia il suo apporto alla gara.Nel primo tempo una delle poche a salvarsi. Nella ripresa frana anche lei, con il resto dal suo reparto, quel pallone perso su Giacinti costa caro.In occasione del gol di Giugliano si fa saltare troppo facilmente da Haavi. Perde un pallone sanguinoso che costa il gol di Haavi.Haavi la mette in difficoltà per tutta la gara. Si fa saltare con troppa facilità. Dal 61'6 mette energia in campo.Nel primo tempo tocca moltissimi palloni, non tutti gestiti al meglio. L'atteggiamento combattivo però è quello giusto.Prova a riaprire la gara. Qualche conclusione fuori misura di troppo.Spenta, opaca. Spreca. Poi tocca il pallone per il gol di Grosso, ma non è questo quello che ci si aspetta da lei. Dal 61'6 al rientro dall'infortunio la condizione è da recuperare ma almeno mette energia nella manovra.Una buona occasione in avvio sui suoi piedi ma poi esce dalla gara, impalpabile. Dal 61'5,5 ci mette il fisico, non incide.Le occasioni vanno concretizzate. Nel primo tempo mette a sedere prima Di Guglielmo e poi Kumagai ma al momento del tiro spara alto.Nel primo tempo è la più viva del reparto offensivo. Duella con Linari.Il primo big match della stagione lo perde così. La Juve crea poco e la Roma ha dimostrato di mettere in difficoltà questa Juventus. Nonostante i recuperi dell'ultimo minuto. Se si vuole pensare di essere in corsa per lo Scudetto occorre cambiare atteggiamento.