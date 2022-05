La Juventus Women batte 2 a 1 in rimonta la Roma e conquista anche la Coppa Italia, terzo trofeo stagionale insieme a Scudetto e Supercoppa. Tanta fatica per le bianconere, che vanno sotto e soffrono per 80 minuti. Poi, i cambi fanno la differenza e la maggior freschezza nel finale permette alla squadra di Montemurro di ottenere una vittoria che sembrava ormai sfumata.



LE PAGELLE



PEYRAUD-MAGNIN 7 - Se la Juve resta viva, anche nei momenti più difficili, lo deve alle sue parate



LUNDORF 4.5 - Giornata da dimenticare. Sbaglia due volte e concede il rigore del primo tempo alla Roma. Per il resto del match colleziona errori in marcatura e con palla tra i piedi



GAMA 7 - Soffre all'inizio, poi prende le misure e tiene in piedi la linea difensiva bianconera. Dulcis in fundo, all'85' completa la rimonta bianconera



SEMBRANT 5 - Insegue per tutto il match, non può far altro che guardare le spalle delle giocatrici giallorosse



BOATTIN 6 - Serturini è cliente scomodissima, ma riesci a metterci una pezza nella maggior parte dei casi. La costringe dietro, però, e quindi si vede poco e nulla in fase di spinta



ROSUCCI 6 - Tra le più brillanti, dal punto di vista fisico, in mezzo al campo. Lotta su ogni pallone, rimbalza da una parte all'altra del campo. Qualche imprecisione in costruzione (Dal 60' BONFANTINI 7 - Con le sue accelerate cambia volto al match)



PEDERSEN 6 - Recupera una quantità enorme di palloni, in fase di interdizione la sua è una grande prestazione. Meno bene con palla tra i piedi, non trova tempi e modi per verticalizzare e ribaltare l'azione



CARUSO 5 - Si posizione tra le linee giallorosse, ma vi scompare. Completamente neutralizzata (Dal 75' GROSSO 7 - Entra con il piglio giusto e aumenta i giri del motore. Ha il merito di iniziare l'azione che porta al raddoppio di Gama)



BONANSEA 5 - Mai nel vivo del gioco, tocca pochi palloni e non riesce a dare il suo solito apporto alla squadra (Dal 75' HURTIG 6 - Aumenta il peso dell'attacco bianconero)



GIRELLI 6.5 - Gioca da centrocampista aggiunta, si abbassa molto e prova a far girare la squadra, che però non la segue. Tutto il peso offensivo delle bianconere ricade dalle sue spalle, lei risponde presente ma intorno nessuna la segue. Gelida, nonostante le temperature torride, nel trasformare il rigore all'80' (Dal 90' STASKOVA sv)



CERNOIA 5.5 - Il suo mancino pericoloso è sapientemente disinnescato dalla difesa giallorossa (Dal 90' ZAMANIAN sv)



All. MONTEMURRO 6.5 - Ha il merito di indovinare i cambi, che risultano assolutamente decisivi. Prima dell'80', però, la sua Juve soffre tremendamente ed è nulla in fase offensiva. La sua squadra, però, ha giocato 14 partite stagionali in più delle giallorosse, e questo dice molto, racconta la portata dell'impresa. Termina la prima stagione in Italia vincendo tutti i trofei: chapeau