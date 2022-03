Sono Benedetta Glionna e Agnese Bonfantini le due ex del match di questo pomeriggio tra Juventus Women e Roma. La prima ha collezionato 13 reti in due stagioni di Serie A con la maglia della Vecchia Signora, mentre la seconda 12 in tre massimi campionati in giallorosso. La bianconera (due reti e due assist) ha già migliorato lo score della passata stagione (tre partecipazioni totali); l'avversaria, invece, conta finora due gol in 14 presenze con la Roma. L'anno scorso con l’Empoli, dopo lo stesso numero di gare giocate, era a quota sette.