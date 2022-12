La sfida di oggi tramette davvero di fronte due "corazzate" del campionato italiano femminile. A dimostrarlo sono anche i dati relativi ad alcune singole giocatrici. I due portieri con la più alta percentuale di parate in questa stagione indossano proprio le maglie delle due squadre: prima la giallorossa Emma(88%), seconda la bianconera Pauline(86%). E sempre nella Juve e nella Roma militano le prime sei giocatrici per passaggi riusciti in questo campionato: Moeka Minami 561, Martina533, Linda451, Elena Linari 438, Giada Greggi 415 e Lisa410.