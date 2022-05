Dal sito ufficiale della Juventus:



Juventus e Roma si affrontano per l’11ª volta considerando tutte le competizioni. Le bianconere sono imbattute in nove precedenti (8V, 1N) ma l’unico KO è arrivato proprio in Coppa Italia, nella semifinale d’andata della scorsa edizione (2-1 il 13 marzo 2021), vinta poi dalle giallorosse.



La Juventus disputerà contro la Roma la sua sesta finale in quattro stagioni considerando tutte le competizioni, la seconda in Coppa Italia dopo quella dell’aprile 2019 (2-1 vs Fiorentina). Dopo aver perso la prima (il 13 ottobre 2018 vs Fiorentina in Supercoppa) le bianconere hanno conquistato il trofeo nelle quattro successive (tre volte in Supercoppa, una in Coppa Italia).



La Juventus può vincere il 10° trofeo della sua storia (dopo cinque Scudetti, una Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana); in generale, ha terminato con un successo il 69% delle competizioni nazionali a cui ha preso parte dalla sua nascita, nel 2017/18 (nove su 13 esclusa questa non ancora assegnata).



Considerando tutte le competizioni, la Juventus ha vinto ognuna delle ultime cinque gare giocate e non centra più successi di fila dallo scorso ottobre (serie di 19 in quel caso, tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella corrente).



La Roma ha collezionato 23 vittorie nella stagione in corso, già almeno otto in più rispetto alle due precedenti interamente disputate (15 successi nel 2020/21, 14 nel 2018/19).



La Roma è la squadra che in questa edizione di Coppa Italia ha collezionato più clean sheet (quattro). La Juventus ne ha collezionato invece solo uno.