Le parole di Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma, dopo la partita contro la Juve Women: "Oggi ho avuto la risposta che volevo. Ovviamente siamo rattristate per non aver portato a casa la finale però sono orgogliosa della partita che hanno fatto le mie ragazze. L’avevamo preparata e hanno fatto tanto bene, poi gli episodi condizionano e rimanere in 10 non ci ha sicuramente aiutato, questo può condizionare una gara. Noi siamo state sfortunate nel primo tempo sbagliando il rigore, ma questo fa parte del calcio, che è fatto di episodi. Dovevamo fare una gara di grande sacrificio e di intelligenza tattica perché dopo l’ultima gara giocata in campionato contro la Juventus avevamo cercato di correggere gli errori commessi e di sfruttare anche i nostri punti forza, e in parte ci siamo riuscite. Se fossimo state più ciniche e precise in alcuni momenti della partita avremmo potuto fare di più ma penso che abbiamo onorato una gara e una competizione così importante. Da questa prestazione il campionato della Roma deve ripartire e deve andare a riprendersi tutto quello che non si è preso nel girone di andata. Io credo ci siano i presupposti e la consapevolezza, dopo questa prova di coraggio, che la Roma possa giocarsela con chiunque credendoci e affrontando le partite con il coraggio di oggi. Penso che dopo questa partita sicuramente vedremo un’altra squadra".