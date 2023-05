Tujia #Hyyrynen a Vinovo a vedere le ex compagne, con lei anche Annahita Zamanian pic.twitter.com/4ienrcYVDV — ilbianconero (@ilbianconerocom) May 27, 2023

La Juventus Women è in campo per disputare il match contro la Roma femminile, in quella che sarà ultima gara del campionato. Tra i preenti a Vinovo, ci sono a sorpresa anche le ex bianconere Tujia Hyyrynen e Annahita Zamanian, pronte a supportare le loro ex compagne. Di seguito la foto.