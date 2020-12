4







di Marco Amato

La Juventus Women liquida la pratica Roma vincendo 4 a 1 e offrendo una prestazione di alto livello, non scontata dopo l'impegno settimanale di Champions League contro il Lione. Sugli scudi Girelli che fa quello che vuole dalla trequarti in su e mette a segno una doppietta. Prestazione rocciosa della difesa che riesce a bloccare le avanzate giallorosse e a disinnescare un'ispirata Serturini.



GIULIANI 6.5 - Incolpevole sul gol subìto, precisa quando chiamata in causa



LUNDORF 6.5 - Serturini è un'ospite scomodo sulla fascia, abile ad arginarla



SALVAI 7.5 - Brava a dare una mano a Lundorf sulla destra, tanti interventi decisivi: dalla sua parte non si passa



SEMBRANT 7 - Segna il gol del momentaneo 2 a 0 e dimostra precisione e freddezza quando sale sui calci piazzati



BOATTIN 7.5 - Sempre in anticipo sulle avversarie, gioca una partita magistrale sia quando c'è da chiudere che quando è chiamata a ripartire



GALLI 6 - La solita buona prestazione di sostanza e palloni rubati in mezzo al campo, pesa la palla persa che porta al gol di Serturini (Dal 46' ZAMANIAN 6.5 - Ordinata in mezzo al campo, mostra le grandi doti tecniche)



ROSUCCI 6.5 - Qualche buono spunto, due tiri dalla distanza ma troppo spesso è fuori dal gioco e perde qualche pallone di troppo. Sale, decisamente, il livello della prestazione nel secondo tempo dove mette più quantità e grinta in mediana (Dal 76' CERNOIA 6.5 - Mette lo zampino sul gol del 4 a 1)



CARUSO 7 - Assist preciso per Girelli e tante giocate di qualità a centrocampo



MARIA ALVES 5.5 - Si sacrifica ed è brava in fase di copertura, più scarso il contributo in fase offensiva, non riesce a superare l'ottima Bartoli e sbagli alcuni appoggi semplici. Da segnalare la bella palla per Hurtig sul finire di partita (Dall'87' BERTI s.v. - Pochi minuti che fanno esperienza)



GIRELLI 9 - Prestazione meravigliosa dell'attaccante bianconera: prende palla, la protegge, fa salire la squadra, fa sponda, lotta e, in tutto questo, trova il tempo e le energie per segnare due reti (Dal 76' STASKOVA 6 - Vivace, entra bene e dà brio alla manovra offensiva)



BONANSEA 7 - Una costante spina nel fianco della difesa giallorossa, parte da esterna per accentrarsi e rendersi pericolosa nel mezzo: tanti dribbling e occasioni create, prosegue il suo percorso di crescita dopo alcune prestazioni sottotono (Dal 46' HURTIG 7 - Qualche difficoltà ad entrare nel vivo della partita, poi prende ritmo e chiude il match con un gol delizioso)



All. GUARINO 8 - Mette in campo una squadra motivata e che non risente delle scorie del match contro il Lione. La sua Juve fa 10 su 10 e vola a 30 punti in classifica