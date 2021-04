di Marco Amato

La Juventus Women vince 3 a 2 contro la Roma e viene eliminata in semifinale di Coppa Italia. Buon primo tempo delle bianconere, ma nella ripresa il calo è netto e costa l'accesso alla finale.



GIULIANI 6.5 - Coraggio e grande tempismo nelle uscite che sventano le azioni pericolose delle giallorosse, incolpevole sui gol



HYYRYNEN 6.5 - Ha a che fare con una cliente scomoda come Serturini: ne limita fortemente la pericolosità



GAMA 7 - Prestazione impeccabile in fase difensiva, dominante, quando la partita conta lei sale in cattedra



SEMBRANT 6 - Ceasar le nega il gol del raddoppio bianconero a fine primo tempo, qualche sbavatura in fase difensiva



BOATTIN 7 - Non c'è molto spazio per spingere in fascia ma è protagonista di alcuni interventi difensivi decisivi



ROSUCCI 6.5 - Cala sul volto l'elmo da gladiatrice e interrompe ogni tentativo giallorosso di giocare palla; cala nel secondo tempo e la squadra ne risente



PEDERSEN 6.5 - Un inserimento perfetto, un colpo di testa millimetrico che si infila all'incrocio: così sblocca il match e illude la squadra che la partita possa essere in discesa



CARUSO 7 - Corona con un assist a Pedersen una prestazione di alto livello: le avversarie soffrono terribilmente le sue incursioni. Nella ripresa prende un brutto colpo che ne condiziona la prestazione e costringe Guarino al cambio (Dal 63' MARIA ALVES 5.5 - Evanescente dal suo ingresso in poi)



CERNOIA 6.5 - Nel trio d'attacco è la più brillante e pericolosa



GIRELLI 5.5 - Gli acciacchi fisici si fanno sentire; non è particolarmente brillante e commette diversi errori e imprecisioni nel far girare palla. Non riesce a tenere la squadra alta nel secondo tempo. Sfiora la sufficienza per il gol nel finale



HURTIG 5 - Perde spesso gli uno contro uno con la diretta avversaria e commette diverse sbavature nell'assistere le compagne (Dall' 82' STASKOVA s.v. - Pochi minuti in una fase di match confusionaria



All. GUARINO 5.5 - Una partita dai due volti: dopo un buon primo tempo la squadra cala nettamente nella ripresa e viene eliminata dalla Coppa Italia