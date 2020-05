at it! The Bianconere have commenced individual training at Vinovo



Di nuovo al lavoro! Le bianconere hanno cominciato ad allenarsi individualmente a Vinovo pic.twitter.com/gnP93V5RQ4 — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) May 13, 2020

Anche la Juventusè tornata in campo. Gli allenamenti, rigorosamente individuali, sono facoltativi per le ragazze bianconere. Infatti, per loro la situazione è differente rispetto alla sezione maschile, visto che non sono coperte da un contratto professionistico: per questo, la Juve ha aperto i cancelli per chiunque volesse partecipare alle sedute individuali e Sara Gama e Martina Rosucci hanno risposto presenti, come si vede dalla foto postata su Twitter dal club.