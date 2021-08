Cresce l'attesa per l'esordio inMercoledì 18 agosto alle ore 15, le ragazze di coach Joe Montemurro affronteranno ilnel primo match del mini girone valido per i preliminari di Champions League., per presentare l'esordio europeo delle bianconere, parlerà in conferenza stampaLa Juve Women non viene da un periodo particolarmente felice avendo perso le ultime due amichevoli giocate contro Barcellona e Pomigliano rispettivamente per 5 a 0 e 3 a 1.