Dopo l'annuncio in conferenza stampa di Stefano Braghin , anche latramite un comunicato ufficiale ha reso noto ildi contratto di Joe, che resterà sulla panchina delle Women fino al 2026.L'allenatore Joe Montemurro ha rinnovato il contratto con la, prolungando il suo legame con il club di due anni e fino al 2026.L'allenatore, quindi, proseguirà il lavoro che sta portando avanti con le Bianconere dal suo arrivo nell'estate del 2021. Il suo impegno nell'ampliare i nostri limiti, spingendo la squadra a crescere e tirando fuori il meglio da ogni giocatrice, rimane immutabile, forte come sempre.La notizia del prolungamento di Montemurro con la Juventus arriva poco prima della prima partita ufficiale della stagione 2023/24, che ci vede impegnate nella qualificazione alla Women's Champions League contro la formazione kazaka dell'Okzhetpes. Sarà la terza stagione europea con lui come allenatore, ed è proprio in questa competizione che abbiamo condiviso alcuni dei nostri momenti più memorabili con lui. Alla sua prima stagione da titolare ci ha portato ai quarti di finale, spingendo le nostre Bianconere a vette senza precedenti.In quella stessa stagione la Juventus vinse lo scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. È stato un triplete storico, essendo la prima volta che tutti e tre i trofei sono stati vinti nella stessa stagione e la conseguenza di un anno di duro lavoro.Nel 2022/23 Montemurro e le bianconere hanno affrontato una stagione più complicata, ma che si è comunque conclusa con l'argento della Coppa Italia. Ci siamo nuovamente qualificati per la Women's Champions League, ma non siamo riusciti a uscire da un girone molto competitivo.Ora siamo pronti e non vediamo l’ora di affrontare insieme nuove sfide.Congratulazioni e buona fortuna, Mister!