Adesso sì, adesso ci siamo. Rita Guarino, coach della Juventus Women, ha rinnovato con la squadra bianconera fino al 2021. Un rinnovo che è figlio dei risultati, ma anche della crescita importantissima che hanno avuto le ragazze juventine. Due scudetti e una Coppa Italia, oltre al primo posto in questo campionato appena ripartito (e che proseguirà domenica alle 12.30 contro il Florentia).



ANCHE LO STAFF - Insieme alla coach, hanno rinnovato il vice Matteo Scarpa, il preparatore atletico Emanuele Chiappero e il preparatore dei portieri Giuseppe Mammoliti. Per un gruppo unito, affiatato, pronto a ottenere il massimo risultato sempre e comunque. In attesa di fare la voce grossa anche oltre i confini italiani.