DaBoattin, Gunnarsdottir, Beerensteyn (autrice di una bella diretta su Twitch).Le tre bianconere nella Top 11 Figc della settimana. Vediamo i motivi.Lisa Boattin: Nella giornata di Serie A appena conclusa, la bianconera ha partecipato a sei tiri (tre conclusioni e tre occasioni create); nessuna tra le colleghe di reparto ha fatto meglio.Sara Gunnarsdóttir: Oltre ad essere una delle quattro centrocampiste ad essere andate a bersaglio in questo turno di campionato, l’islandese ha ingaggiato tre duelli aerei nella sfida con il Pomigliano – primato tra bianconere e granata.Lineth Beerensteyn: Oltre ad essere, con Catena, una delle due giocatrici con più di un gol in questo turno di Serie A (doppietta vs Pomigliano), nessuna ha tirato più volte in porta rispetto alla bianconera (tre) nella giornata appena conclusa.NON SOLOBianconere in prestito in Italia protagoniste della giornata di campionato. Nella Top 11 c'è infatti Chiara Beccari: "Oltre ad aver realizzato un gol nella sfida con la Fiorentina, l’attaccante del Sassuolo è, con Bowen, una delle due giocatrici con il 100% di tiri nello specchio tra quelle che ne hanno effettuati più di due totali in questo turno di campionato (3/3 per entrambe)".E poi, da segnalare, in Inter-Sampdoria, uno score tutto bianconero, con il vantaggio siglato da Schatzer e il pari messo a segno da Bonfantini; infine, in Napoli Femminile - Como Women, esordio con le partenopee di Sofia Bertucci.