La Juventus Women ha iniziato con il piede giusto questa nuovo campionato di Serie A con la vittoria per 2-0 contro l’Hellas Verona. Una partita che è valsa anche un record per Martina Rosucci, che nella giornata di ieri ha tagliato il traguardo delle 50 presenze con la maglia bianconera. Grande festa per la numero 8 dunque, che festeggia il primato con tre punti chiave per cominciare nel modo giusto la stagione.