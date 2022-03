Dal sito ufficiale della Juventus:



Sara Gama, Valentina Cernoia e Cristiana Girelli hanno giocato la loro partita numero 100 con la Juve in Serie A.



Per la seconda volta nella sua storia, la Juventus non ha trovato il successo in due gare di fila in Serie A, dopo le due sconfitte consecutive rimediate nell’aprile 2018 contro Brescia e Fiorentina.



La Roma ha interrotto una serie di nove successi consecutivi in Serie A, infatti l’ultima volta che non aveva vinto nella competizione era stata lo scorso 16 ottobre, 0-1 contro l’Inter.



Prima dell’autogol di Angelica Soffia, l’ultima autorete contro la Roma in Serie A era stata realizzata da Camelia Ceasar, a favore del Sassuolo il 3 novembre 2019.



Con 29 e 82 giorni, quello schierato dalla Juventus è l’XI iniziale con l’età media più elevata per una squadra in una gara di questa Serie A.