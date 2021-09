Questo pomeriggio la Juventus Women ha battuto 1 a 0 l'Empoli, continuando il proprio percorso in Serie A a punteggio pieno e consolidando la vetta della classifica. Vittoria arrivata non senza difficoltà, con la squadra toscana che si è dimostrata compagine quadrata e molto difficile da superare. Alla fine, però, grazie a Girelli la Juventus ha conquistato la vittoria ed è la trentesima consecutiva nelle partite di campionato giocate in casa. Numeri impressionanti.