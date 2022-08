La Juventus Women batte agilmente il Racing Union con il risultato finale di 4 a 0 e ipoteca il passaggio alla finale del mini girone, domenica contro il Qyriat Gat. Squadra imballata, come è normale che sia, ma che riparte dalle certezze: Montemurro sceglie le giocatrici della passata stagione, l'unica sorpresa è Pedersen al centro della difesa, per ipotecare la prima vittoria stagionale. Viene premiato dalle veterane: sono Rosucci e Girelli ad aprire le marcature, seguite poi da Caruso e Bonfantini. Buona la prima, quindi, e adesso testa alla sfida di domenica sera.- Rischia di farsi sorprendere ma recupera bene su un tiro dalla distanza nel secondo tempo, poi poco e nulla- Inizia a destra per poi tornare a sinistra, si fa vedere con costanza in avanti- In partite come queste - dove la difesa è poco sollecitata - può fare la centrale, la sua bravura in impostazione è un plus (Dal 58'- Entra in una fase di gioco in cui le basta gestire il pallone, lo fa con sapienza)- Guida con attenzione l'inedita linea difensiva, si rende pericolosa in avanti- Alla ricerca della forma migliore, normale che sia così (Dal 72' LENZINI sv)- Mette la propria firma sul primo gol stagionale della Juventus Women, apre le marcature e rende tutto più semplice- Oltre al gol da punizione diretta, tanta sostanza a centrocampo (Dal 58'- Entra bene, minuti preziosi anche per lei)- Si muove tanto, cerca palla ,la chiama alle compagne: personalità e qualità- Mette anche il suo nome tra le marcatrici: quando parte è imprendibile, la continuità arriverà col tempo- Non poteva mancare alla festa del gol: riparte come aveva finito (ZAMANIAN 72' sv)- Sbaglia qualche dribbling e appoggio, si innervosisce e non trova lo spunto per uscire dalla bolla. Piccola nota negativa della serata ma, per lei come per tutte, arriverà la brillantezza e una migliore forma fisica (Dal 58'- Spunti interessanti e il gol che quasi arriva, in attesa di rivederla più avanti. Prende botte a destra e sinistra, si rialza e torna a combattere)- Minuti sulle gambe che fanno bene alla squadra, passaggio al prossimo turno del mini torneo e obiettivo raggiunto