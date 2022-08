Poche ore al fischio d'inizio del primo match ufficiale per le. Si riparte dalla UEFA Women's Champions League e nello specifico dal Mini Tournament che si disputerà a Vinovo e vedrà le bianconere affrontare nel primo incontro le lussemburghesi del Racing FC Union Luxembourg. Appuntamento per questa sera alle ore 20:30.La gara sarà trasmessa in diretta streaming e on demand su DAZN.Peyraud-Magnin; Lundorf, Lenzini, Sembrant, Boattin; Caruso, Rosucci, Pedersen; Bonansea, Girelli, Bonfantini.