La Juventus Women ha ufficializzato oggi il nuovo acquisto in attacco. Si tratta di Lineth Beerensteyn, ex attaccante del Bayern Monaco, andata in scadenza di contratto con la società bavarese. Secondo Soccerdonna, database del calcio femminile omologo di Transfermarkt, il valore economico della calciatrice classe '96 è di 80 mila euro.