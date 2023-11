Dal sito ufficiale della Juve.Ancora una volta legiocheranno domenica in un impianto esaurito.Sono terminate infatti in pochissimo tempo le disponibilità di biglietti per il big match fra le bianconere e la, vero e proprio scontro al vertice della Serie A, con le due squadre appaiate in vetta alla classifica con un percorso netto di 5 vittorie in altrettante partite.Come già contro Sampdoria e Sassuolo, lodi Biella è dunque. Saranno 1.435 i presenti.Vi ricordiamo l’indirizzo dello stadio: Viale Macallé, 21.Ci vediamo a Biella!